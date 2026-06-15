Tortorella aurait-il dû utiliser Adin Hill?

Les Hurricanes de la Caroline ont remporté la coupe Stanley et l'influence des vainqueurs se fait souvent sentir sur les autres organisations l'année suivante.

Écoutez l'analyste Dany Dubé à ce sujet en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Selon l'analyste des matchs des Canadiens, «le concept d'équipe était très fort.»