Tortorella aurait-il dû utiliser Adin Hill?

Les Hurricanes de la Caroline ont remporté la coupe Stanley et l'influence des vainqueurs se fait souvent sentir sur les autres organisations l'année suivante.
Écoutez l'analyste Dany Dubé à ce sujet en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Selon l'analyste des matchs des Canadiens, «le concept d'équipe était très fort.»
«Puis, il y avait aussi une façon de jouer qui était très, très unique, qui leur appartenait. Cette façon de faire va quand même changer beaucoup la donne dans la Ligue nationale, parce que le niveau, le rythme de jeu des Hurricanes était effréné.»
Les sujets discutés
- Quel est le nouveau modèle? Quatre trios qui jouent, six défenseurs et deux gardiens actifs;
- Les joueurs des Hurricanes jouent tous, sans exception, de la même façon;
- L'utilisation des statistiques avancées pour les deux finalistes;
- Il ne manquait pas grand-chose aux Golden Knights;
- Les Golden Knights ont-ils été victimes de leur changement d'entraîneur?
- «Le gars qui était sur le banc avait gagné la coupe»;
- Le cadeau empoisonné: les Golden Knights ont gagné en prolongation le match ou Carter Hart a accordé trois buts en une minute;
- Le message numéro un à la LNH: «Soyez conciliants et patients avec vos entraîneurs».