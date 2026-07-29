94 millions $ pour 5 ans

L'attaquant Macklin Celebrini a signé mercredi un contrat de 5 ans d'une valeur de 94 millions $ avec les Sharks de San José, soit d'une valeur moyenne de plus de 18 millions $
Écoutez Stéphane Waite, ancien entraîneur des gardiens des Canadiens et expert hockey au Réseau Cogeco, en compagnie d'Éric Hoziel.
Les sujets discutés
- Pas moins de 94 millions pour Celebrini pour cinq ans. A-t-il laissé de l'argent sur la table?
- «MacKlin Celebrini a démontré aux JO qu'il faisait partie des meilleurs joueurs au monde»;
- C'est l'offre hostile de Daniel Brière qui a déclenché cette nouvelle escalade des salaires;
- «C'est un excellent contrat pour les deux parties;
- L'état-major des Canadiens doit se frotter les mains avec les joueurs de son noyau signés à long terme pour des sommes modestes, selon le marché actuel;
- Les jeunes des Canadiens ont paraphé des ententes moindres pour demeurer ensemble à long terme et espérer gagner la coupe Stanley;
- «Le Canadien est dans une position incroyable quant au plafond salarial»;
- Que fera Connor McDavid à la fin de son contrat de deux ans?