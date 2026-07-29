94 millions $ pour 5 ans

L'attaquant Macklin Celebrini a signé mercredi un contrat de 5 ans d'une valeur de 94 millions $ avec les Sharks de San José, soit d'une valeur moyenne de plus de 18 millions $

Écoutez Stéphane Waite, ancien entraîneur des gardiens des Canadiens et expert hockey au Réseau Cogeco, en compagnie d'Éric Hoziel.

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