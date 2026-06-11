Savoie et Desmarchais dans le coup

Les golfeurs Joey Savoie et Laurent Desmarchais ont remis respectivement des cartes de - 1 et de + 1, jeudi, lors de l'Omnium canadien RBC.
Écoutez l'entraîneur des deux golfeurs, Daniel Langevin, commenter la journée de ses protégés, en compagnie de Mario Langlois.
Les sujets discutés
- Daniel Langevin estime que Joey Savoie et Laurent Desmarchais ont très bien fait lors de cette première journée;
- Pour sa part, Yohann Benson a bouclé la ronde quatre coups au-dessus de la normale.
- Langevin souligne la difficulté du parcours, la stratégie de jeu, l’importance de la préparation mentale, et la confiance de Savoie pour la journée de samedi.