Savoie et Desmarchais dans le coup

Les golfeurs Joey Savoie et Laurent Desmarchais ont remis respectivement des cartes de - 1 et de + 1, jeudi, lors de l'Omnium canadien RBC.

Écoutez l'entraîneur des deux golfeurs, Daniel Langevin, commenter la journée de ses protégés, en compagnie de Mario Langlois.

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