On a appris, jeudi, que le déficit du Québec pour l'année qui s'est terminée le 31 mars, est beaucoup moins important que prévu.

Écoutez à ce sujet la chroniqueuse économique Michèle Boisvert au micro de Philippe Cantin.

Le déficit est révisé à 7,2 milliards de dollars, soit 28 % de moins que prévu, grâce à des revenus autonomes supérieurs (impôt des sociétés, taxes à la consommation) et des dépenses ministérielles réduites.

Le déficit avant versement au Fonds des générations atteint 4,9 milliards, soit 0,8 % du PIB, le plus bas des dix provinces canadiennes.

Autre sujet discuté

Comment expliquer que le prix du pétrole ne se soit pas envolé jusqu’à 150 et même 200 $ le baril, comme le prévoyaient les experts, si le conflit en Iran perdurait, comme c’est actuellement le cas.

La réponse se trouve en Chine qui a réduit ses importations de pétrole.