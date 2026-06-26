Palmarès de L’ADISQ

L’ADISQ a présenté vendredi son palmarès des artistes les plus en vogue des derniers temps. Quels chanteurs figurent dans le top 5?
Écoutez la chroniqueuse culturelle Marie-Christine Leblanc en discuter au micro de l’animateur Jean-Sébastien Hammal.
«Il s'agit de ceux qui cumulent le plus de statistiques de diffusion radio, de ventes, de piste, d'écoute en continu. Il y a beaucoup d'artistes de chez nous, parce que c'est un palmarès qui regroupe les artistes francophones, mais il n'y a pas juste des Québécois. Il y a aussi des francophones du Canada.»