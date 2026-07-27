Devant l'incertitude américaine

Devant l'incertitude économique et à la guerre commerciale avec les États-Unis, près de la moitié des PME canadiennes sondées par la FCEI se tournent vers des partenaires non américains.

La majorité privilégie le marché canadien, faisant de la réduction des barrières interprovinciales un enjeu clé.

Toutefois, le Québec accuse un retard par rapport à l'Ontario...

Les nouvelles tensions tarifaires accentuent l'incertitude, nuisant aux investissements.

Parallèlement, la population et les entreprises font face à des défis d'approvisionnement, complexifiés par des infrastructures de transport historiquement orientées du nord au sud.

Écoutez François Vincent, vice-président Québec de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), lundi au micro de Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.