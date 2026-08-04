Arrivée de Michel Leblanc avec le PLQ

Le paysage politique québécois s’agite avec de nombreux mouvements de candidatures.

Le chroniqueur politique Jonathan Valois qualifie l’arrivée au PLQ de Michel Leblanc de «belle prise» en raison de son profil économique, malgré le départ simultané de la députée Marie-Claude Nichols.

Écoutez le chroniqueur politique, Jonathan Valois, à ce sujet, mardi, lors de l’émission Le Québec maintenant.

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