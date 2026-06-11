Rapport de la vérificatrice générale

Le gouvernement de la CAQ a appuyé plusieurs projets dans la filière batterie avec peu de planification, selon la vérificatrice générale du Québec.
Christine Roy indique que plusieurs risques ont été mal été identifiés.
Elle ajoute que le gouvernement n'a pas effectué un suivi assez rigoureux.
Écoutez l'analyse du chroniqueur politique Jonathan Trudeau, jeudi, à Lagacé le matin.
«J'étais de ceux qui avaient bu le Kool-Aid de la filière batterie, mais finalement on s'aperçoit de plus en plus que c'était davantage de l'acide à batterie qu'on nous a servi plutôt que du Kool-Aid. Ça laisse un drôle de goût en bouche [...] C'est un constat d'échec, c'est même un peu honteux...»
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