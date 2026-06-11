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Interdiction des boissons énergisantes

Les députés se rallient: le soulagement des parents de Zachary

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Lagacé le matin

le 11 juin 2026 08:24

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Les députés se rallient: le soulagement des parents de Zachary
Tous les députés de l'Assemblée nationale ont annoncé soutenir le projet de loi sur l'interdiction des boissons énergisantes aux moins de 16 ans. / Adobe Stock

Tous les députés indépendants se sont ralliés, ce qui devrait permettre l’adoption du projet de loi sur l’interdiction de la vente de boissons énergisantes aux moins de 16 ans.

C'est une véritable victoire pour les parents de Zachary Miron, décédé à l'âge de 15 ans en raison d’une réaction entre la consommation d’une boisson caféinée et un médicament.

Écoutez Veronica Martinez, la maman de Zachary Miron, réagir à ces nouvelles, jeudi, à l’émission Lagacé le matin.

«On a besoin du gouvernement pour légiférer sur ces accès-là. C'est trop banalisé, c'est trop accessible et il y a trop de produits accessibles comme ça, alors qu'une seule canette peut causer un décès.»

Veronica Martinez

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