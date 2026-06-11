Interdiction des boissons énergisantes

Tous les députés indépendants se sont ralliés, ce qui devrait permettre l’adoption du projet de loi sur l’interdiction de la vente de boissons énergisantes aux moins de 16 ans.

C'est une véritable victoire pour les parents de Zachary Miron, décédé à l'âge de 15 ans en raison d’une réaction entre la consommation d’une boisson caféinée et un médicament.

Écoutez Veronica Martinez, la maman de Zachary Miron, réagir à ces nouvelles, jeudi, à l’émission Lagacé le matin.