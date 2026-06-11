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Un entrepreneur lésé entame des poursuites

Collection de vins détruite par la SAQ: «On se ridiculise inutilement selon moi»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 11 juin 2026 07:31

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Marie-Eve Fournier
Marie-Eve Fournier
Collection de vins détruite par la SAQ: «On se ridiculise inutilement selon moi»
Un collection de bouteilles de vin. / Adobe Stock

Un homme victime d’un litige sans fondement auprès de Revenu Québec et de Revenu Canada a entamé des poursuites contre les sociétés d’État. Il réclame 40 millions de dollars, faisant valoir que les investigations ont été bâclées et que sa réputation a été détruite.

Pendant les procédures qui ont duré plusieurs années, sa collection de vins rares a aussi été saisie et placée sous le contrôle de la SAQ.

Mais après que l'homme a été blanchi par le juge, la société d’État a été incapable de lui restituer ses biens puisque les bouteilles auraient été détruites.

Écoutez la chroniqueuse économique Marie-Eve Fournier faire le point, jeudi, à l’émission Lagacé le matin.

Autre sujet abordé 

  • Indemnité de un million pour le départ du directeur général de la Ville de Montréal.

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