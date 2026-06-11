La passion du ballon rond

Le chroniqueur et passionné de soccer Arcadio Marcuzzi s'apprête à entamer un grand périple de 40 jours à bord de son campeur pour suivre la Coupe du monde 2026.

Écoutez Arcadio Marcuzzi discuter avec Patrick Lagacé de son projet spécial, Sur la route 2026, jeudi matin.

Au-delà de la couverture des matchs pour lesquels il détient une accréditation médiatique, Arcadio Marcuzzi souhaite explorer le volet humain de l'événement.

Son objectif est de raconter comment l'Amérique vit ce tournoi, de capter l'ambiance entre les villes hôtes et de proposer du storytelling axé sur des récits humains captivants, teintés par un contexte géopolitique parfois tendu, notamment aux États-Unis.