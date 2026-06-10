Les commissaires aborde le rapport accablant de la Vérificatrice générale.

Cette dernière critique sévèrement la gestion des subventions octroyées à la filière batterie sous l'égide de l'ancien ministre Pierre Fitzgibbon.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discuter des points chauds de l'actualité, mercredi midi à La commission.

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