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Relations canado-américaines

«Pourquoi continue-t-il à acheter?»: Trump, l'ACEUM et la dépendance énergétique

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 11 juin 2026 08:07

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
«Pourquoi continue-t-il à acheter?»: Trump, l'ACEUM et la dépendance énergétique
La chronique politique de Dimitri Soudas / Cogeco Média

Lors de ses récentes déclarations, Donald Trump a réitéré ses menaces de ne pas renouveler l'Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM).

Le premier ministre Mark Carney s'est montré prudent, affirmant qu'il n'y avait pas de crise majeure.

Donald Trump critique principalement le déficit commercial des États-Unis face au Canada, bien que ce déficit soit essentiellement attribuable aux importations d'énergie canadienne (pétrole et électricité) dont les Américains ont cruellement besoin.

Si aucun accord n'est signé d'ici le 1er juillet, l'entente ne mourra pas, mais passera à un processus de révision annuelle.

Écoutez l'analyse politique de Dimitri Soudas, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

En parallèle, Donald Trump menace de bloquer l'ouverture du nouveau pont Gordie-Howe, reliant Détroit et Windsor. Ce projet de 6,4 milliards de dollars a été entièrement financé par le Canada sous le gouvernement Harper pour éviter que le commerce bilatéral ne soit pris en otage.

Actuellement, le seul lien routier appartient à un milliardaire américain, important contributeur financier de Donald Trump, qui tente de protéger son monopole payant.

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