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Spécial «Pirates» | L’énigme du jeudi 11 juin

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 11 juin 2026 06:43

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Spécial «Pirates» | L’énigme du jeudi 11 juin
L'énigme du jour / Cogeco Média

Écoutez l'énigme du jeudi 11 juin à l'émission de Patrick Lagacé.

Voici d'ailleurs la réponse à l’énigme de mercredi: «Johnny Depp».

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