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Rapport de la VG sur la filière batterie

«Mme Fréchette a lancé François Legault et Pierre Fitzgibbon sous l'autobus»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 11 juin 2026 06:29

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Valérie Lebeuf
Valérie Lebeuf
«Mme Fréchette a lancé François Legault et Pierre Fitzgibbon sous l'autobus»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

La vérificatrice générale du Québec, Christine Roy, a publié un rapport dévastateur sur la filière batterie, le grand projet économique de la CAQ.

Son audit révèle des investissements mal avisés et un manque flagrant de planification, notamment dans le cas de Lion Électrique. Sur 11 projets audités, quatre entreprises ont demandé la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers, représentant près de 700 millions de dollars de fonds publics engagés.

La nouvelle première ministre, Christine Fréchette, a tenté de se distancer de ces décisions en affirmant que cela s'était produit avant son arrivée, créant une rupture politique évidente.

Écoutez Patrick Lagacé commenter le rapport dévastateur de la vérificatrice générale Christine Roy, jeudi, dans son tour d'horizon.

«Il n'y avait essentiellement pas de plan d'affaires, pas d'échéancier, pas de mesures, pas d'indicateurs, pas de cibles établies. Ça se faisait par décret, un peu sur la gueule, à l'instinct [...] Mme Fréchette, la nouvelle première ministre qui a été ministre de l'Économie de l'Énergie, a lancé François Legault et Pierre Fitzgibbon sous l'autobus en disant: "Ça, c'était avant que j'arrive."»

Patrick Lagacé

Autres sujets abordés

  • Chasse aux sources gouvernementales;
  • Critiques de la CAQ à Laval;
  • Départ du DG de Montréal;
  • Enquête sur le meurtre de Bobby The Greek;
  • Patrick Bruel mis en examen;
  • Tensions en Irlande du Nord;
  • Frappes américaines en Iran;
  • Infiltration de fausses informations sur Facebook;
  • Régulation des réseaux sociaux pour les mineurs;
  • Soutien unanime pour l'interdiction des boissons énergisantes à l'Assemblée nationale.

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