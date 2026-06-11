Rapport de la VG sur la filière batterie

La vérificatrice générale du Québec, Christine Roy, a publié un rapport dévastateur sur la filière batterie, le grand projet économique de la CAQ.

Son audit révèle des investissements mal avisés et un manque flagrant de planification, notamment dans le cas de Lion Électrique. Sur 11 projets audités, quatre entreprises ont demandé la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers, représentant près de 700 millions de dollars de fonds publics engagés.

La nouvelle première ministre, Christine Fréchette, a tenté de se distancer de ces décisions en affirmant que cela s'était produit avant son arrivée, créant une rupture politique évidente.

Écoutez Patrick Lagacé commenter le rapport dévastateur de la vérificatrice générale Christine Roy, jeudi, dans son tour d'horizon.