Le ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, François Bonnardel, a annoncé mercredi la réouverture du Programme de l’expérience québécoise (PEQ), dans un premier temps pour les personnes qui y étaient admissibles avant sa fermeture, le 19 novembre 2025.

Une nouvelle accueillie favorablement par les travailleurs et les étudiants qui avaient vu leur cheminement d’immigration être bouleversé du jour au lendemain en raison de l'abolition du programme.

Le ministère de l’Immigration estime que près de 12 000 personnes sont concernées par cette première mesure.

Écoutez le député des Français de l’étranger, Christopher Weissberg, réagir à la suite de la réouverture du PEQ, jeudi, au micro de Patrick Lagacé.

Selon lui, cette concession est une très bonne nouvelle pour la communauté française établie au Québec, alors que beaucoup comptaient sur le PEQ pour pouvoir s’établir de façon permanente au Québec.