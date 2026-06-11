Poursuite policière mortelle à Coteau-du-Lac

Une poursuite policière s'est soldée par un tragique accident mercredi vers 1 h 15, coûtant la vie à deux personnes à Coteau-du-Lac.

Les policiers de la Sûreté du Québec ont tenté d'intercepter un véhicule après avoir découvert que son propriétaire se trouvait en bris de condition.

Le conducteur de 18 ans a toutefois refusé de s'immobiliser et a choisi de fuir les policiers. À peine deux minutes plus tard, il a perdu la maîtrise de sa voiture, qui a terminé sa course à l'envers dans la rivière de l'Île.

Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires Bénédicte Lebel faire le point, jeudi, à Lagacé le matin.

Le conducteur décédé a été identifié comme étant Mohammed Yassin Cherfaoui, un jeune homme de 18 ans connu du système de justice pour divers antécédents, notamment en matière de violence conjugale. L'identité de son passager, qui a également péri dans l'accident, demeure inconnue pour le moment.

Le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) a pris en charge l'enquête afin de faire la lumière sur les circonstances entourant l'intervention policière.

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