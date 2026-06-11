Après un rapport accablant de la vérificatrice générale faisant état de 700 millions de dollars de pertes dans la filière batterie, Radio-Canada a révélé que le gouvernement Fréchette a fait intervenir l'UPAC pour mener une enquête criminelle visant à identifier les sources à l'origine de ces fuites médiatiques.

L'enquête a mené au congédiement d'un haut fonctionnaire du ministère de l'Économie, Olivier Smith-Lauzon.

Écoutez Thomas Gerbet, journaliste d’enquête à Radio-Canada, et Monsef Derraji, porte-parole de l’opposition officielle en matière d’énergie, jeudi, à Lagacé le matin.

Selon Thomas Gerbet, le fonctionnaire ciblé gérait les analyses de risques liées aux investissements de la filière batterie et déplorait une prise de risque excessive.

De son côté, le député libéral Monsef Deradji affirme que ce document confidentiel démontrait que le gouvernement ne disait pas la vérité aux Québécois sur la réelle disponibilité des mégawatts d'Hydro-Québec.