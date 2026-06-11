Le duo Hauterive, formé par Mara Tremblay et Catherine Durand, vient de lancer son deuxième album intitulé Aire de repos.

Après le succès immédiat de leur premier opus en 2023, les deux complices reviennent avec des sonorités folk douces, enrichies de violons et de guitares, idéales pour les journées grises.

Écoutez la critique de la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson, jeudi, à Lagacé le matin.

Ce projet scelle une complicité née sur scène et en coulisses au fil des ans, fusionnant naturellement les forces et les voix des deux artistes.

Aire de repos explore des thèmes plus personnels et introspectifs, notamment l'amitié, le deuil, la quête du bien-être psychologique, ainsi que le fait de vieillir et de trouver sa place en tant que femme dans le milieu artistique à la cinquantaine.