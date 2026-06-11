Depuis l'interdiction d'un pesticide

Depuis l'interdiction du pesticide BTI par la ville de Gatineau, l'Académie Trivium, une école primaire, fait face à une prolifération alarmante de moustiques.

Alors que la cohabitation avec les insectes était tolérable entre 2005 et 2023, la situation est devenue problématique depuis 2023.

Les élèves et le personnel subissent des piqûres intenses entraînant de grosses réactions et des enflures. Certains parents doivent même garder leurs enfants à la maison. Même le chien d'assistance de l'école, un bouvier bernois, n'est pas épargné.

Écoutez l'entrevue de la directrice générale et fondatrice de l'Académie, Lisette Auclair, jeudi matin.