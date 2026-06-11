Prévention

Face à la popularité grandissante et aux risques de l'exploration urbaine (Urbex), la Sûreté du Québec (SQ) a uni ses forces à celles du Service de police de la ville de Gatineau pour produire une vidéo de sensibilisation percutante.

La vidéo, qui met en scène le policier Jean-Raphaël Drolet et une collègue de Gatineau cachés pour surprendre de jeunes explorateurs, vise à décourager cette pratique souvent illégale et périlleuse.

L'Urbex pousse de nombreux adeptes, parfois très jeunes, à s'introduire par effraction sur des sites privés, des usines désaffectées ou des gratte-ciels en construction pour publier leurs exploits sur les réseaux sociaux.

Écoutez la chronique réseaux sociaux de Frédéric Labelle, jeudi, à l'émission de Patrick Lagacé.