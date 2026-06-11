À quelques heures du coup d’envoi

Alors que 48 équipes s'apprêtent à s’affronter sur les terrains de soccer du Mexique, des États-Unis et du Canada pour obtenir le titre mondial, le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque présente la liste des joueurs et des pays à surveiller.

Parmi eux, on retrouve notamment les champions en titre au Qatar en 2022 : l’Argentine.

Mais la France de Kylian Mbappé, l’Espagne de Lamine Yamal ou encore le Brésil de Vinícius Júnior et le Portugal de Cristiano Ronaldo font aussi partie des équipes favorites.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque mettre la table pour le tournoi, jeudi, au micro de Patrick Lagacé.

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