Constats de la VG concernant la filière batterie

Manque de rigueur, absence de planification et de vérification : tels sont les constats de la Vérificatrice générale du Québec concernant la stratégie québécoise de développement de la filière batterie lancée par le gouvernement en octobre 2020.
Écoutez Christine Roy, vérificatrice générale du Québec, discuter des résultats de son analyse, mercredi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«On a détecté que les analyses qui supportaient les recommandations d'autorisation ne permettaient pas d'identifier tous les risques importants qui étaient nécessaires pour prendre une décision éclairée. Puis, si on décide d'aller de l'avant tout de même pour toutes sortes de bonnes raisons, il aurait fallu faire un suivi et un encadrement adéquats. Puis, même quand on avait identifié des risques, ce suivi-là était très peu structuré.»