Constats de la VG concernant la filière batterie

Manque de rigueur, absence de planification et de vérification : tels sont les constats de la Vérificatrice générale du Québec concernant la stratégie québécoise de développement de la filière batterie lancée par le gouvernement en octobre 2020.

Écoutez Christine Roy, vérificatrice générale du Québec, discuter des résultats de son analyse, mercredi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.