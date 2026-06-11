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Comédie musicale

«Titanique» à l'Espace St-Denis: «J'ai tellement ri»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 11 juin 2026 08:54

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Catherine Brisson
Catherine Brisson
«Titanique» à l'Espace St-Denis: «J'ai tellement ri»
La chronique culturelle de Catherine Brisson / Cogeco Média

La comédie musicale Titanique, présentée en première médiatique à l'Espace St-Denis, s'impose comme une proposition unique et totalement déjantée dans l'univers du spectacle.

Créée à Los Angeles en 2017 par un groupe d'amis, cette parodie du célèbre film Titanic de James Cameron est racontée à travers le regard de Céline Dion, qui réinterprète les événements avec ses propres chansons.

La version québécoise, hautement réussie, met en vedette Véronique Claveau dans le rôle de la diva.

Écoutez la critique de la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson jeudi à Lagacé le matin.

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