Garde à vue prolongée pour le chanteur

Le chanteur et acteur Patrick Bruel a été placé en garde à vue par la justice française, une mesure qui a été prolongée pour une durée de 24 heures, en lien avec des accusations d'agressions sexuelles, de viols et de tentatives de viols rapportées par 13 femmes.
L'artiste pourrait-il être impliqué dans des affaires similaires aux États-Unis, un pays où il a résidé une bonne partie de sa vie?
Écoutez le correspondant à Hollywood, Henry Arnaud, faire le point sur la situation concernant l'artiste français, mardi, au Québec maintenant.
«L'explication la plus simple, c'est qu'il ne se serait littéralement jamais rien passé. Mais derrière tout ça, il faut parler de ce qu'on appelle aux États-Unis les NDA, non-disclosure agreement. Ici, énormément d'employés [...] signent des accords de confidentialité».
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