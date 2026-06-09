Garde à vue prolongée pour le chanteur

Le chanteur et acteur Patrick Bruel a été placé en garde à vue par la justice française, une mesure qui a été prolongée pour une durée de 24 heures, en lien avec des accusations d'agressions sexuelles, de viols et de tentatives de viols rapportées par 13 femmes.

L'artiste pourrait-il être impliqué dans des affaires similaires aux États-Unis, un pays où il a résidé une bonne partie de sa vie?

Écoutez le correspondant à Hollywood, Henry Arnaud, faire le point sur la situation concernant l'artiste français, mardi, au Québec maintenant.