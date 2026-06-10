Vélos Bixi uniques décorés par des artistes

Pierre Lapointe présente un projet estival unique: l'association colorée entre Bixi et la collection Loto-Québec.

Cet été, seize vélos transformés en véritables œuvres d'art sur roues par des créateurs contemporains sillonneront les rues de Montréal et de Sherbrooke.

En grimpant sur l’une de ces éditions spéciales, les usagers deviennent automatiquement éligibles pour remporter une bourse de 2 500 dollars applicable sur l'achat d'une œuvre d'ici.

Écoutez Pierre Lapointe, auteur-compositeur-interprète, au micro de Patrick Lagacé, mercredi matin.

Le chanteur et porte-parole invite également le public à son grand concert symphonique très attendu en août prochain à Joliette.