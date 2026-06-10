Impossible de les relocaliser, tranche un juge

Les personnes en situation d'itinérance qui ont fait du terrain de basket près du viaduc Van Horne leur maison pourront y rester, a tranché un juge.

Une décision que comprend mal Luc Ferrandez, puisque la Ville de Montréal a proposé le Champ des possibles, un parc situé juste à côté.

Seul bémol, fait-il remarquer: le Champ des possibles n'a pas d'accès à l'eau, contrairement au terrain de basket.

Quelle est la meilleure solution?

Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez, en compagnie de l'animateur Patrick Lagacé, mercredi matin.

Autre sujet abordé