Elle s'éteint à 68 ans

Le milieu culturel québécois est en deuil à la suite du décès de la comédienne Sophie Faucher, emportée par un cancer à l’âge de 68 ans.

Catherine Brisson revient sur les quatre décennies de carrière de cette artiste aux multiples talents, aussi à l'aise dans le drame que dans la comédie culte, comme en témoigne son rôle inoubliable de Crystal Bouvier Montgomery dans Le cœur a ses raisons.

Ses proches et collaborateurs, dont Marc Labrèche, l'auteur Marc Brunet et son amie Brigitte Paquette, saluent unanimement sa générosité, son écoute, son intensité et son amour contagieux de la fête.

Écoutez Catherine Brisson revenir sur sa vie et sa carrière, lors de sa chronique culturelle, mercredi à Lagacé le matin.