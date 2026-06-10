Hypertrucage sexuel

La démocratisation des outils technologiques apporte son lot de dangers, notamment quand ils tombent entre les mains des enfants.

Une enquête de La Presse partage des témoignages de jeunes filles qui ont découvert qu’elles étaient victimes d'hypertrucages sexuels sur les réseaux sociaux.

Une étude américaine révèle qu’un jeune sur deux a déjà utilisé ce type d’outil numérique pour dénuder numériquement des personnes à leur insu.

Écoutez Chloé Bourquin, journaliste à La Presse, et Maya Alieh, superviseure au Module de cyberenquête du Service de police de la Ville de Montréal, mercredi, à Lagacé le matin.