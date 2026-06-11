Jusqu'au 19 juillet

C'est ce jeudi à 15 h, à Mexico, que sera donné le coup d'envoi officiel de la Coupe du monde de soccer 2026 avec un affrontement attendu entre le Mexique et l'Afrique du Sud.

Ce match d'ouverture lance un véritable marathon de 39 jours de compétition. Cette édition historique se démarque par son ampleur, accueillant un nombre record de 48 équipes réparties en 12 groupes.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel faire le point, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

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