Vraiment utile ou coup de marketing?

L'entreprise d'intelligence artificielle, Anthropic, lance Fable 5, un puissant outil d'IA balisé pour permettre, par exemple, des recherches scientifiques.

De nouveaux médicaments pourraient notamment être trouvés à l'aide de cet outil.

Mais ne nous emballons pas trop vite, relativise Frédéric Labelle, les capacités de ce genre de logiciel sont souvent moindre qu'annoncées par les entreprises d'IA, qui ont de l'argent à faire derrière ces «coups marketing».

Écoutez le chroniqueur aux réseaux sociaux, Frédéric Labelle, aborder le sujet, mercredi, à Lagacé le matin.