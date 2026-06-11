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Les New-Yorkais à un gain du titre

Remontée historique des Knicks face aux Spurs en finale de la NBA

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Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 11 juin 2026 00:00

Avec

Maxim P. Paquet
Maxim P. Paquet
Jean-François Baril
Jean-François Baril
Remontée historique des Knicks face aux Spurs en finale de la NBA
Maxim P. Paquet / Cogeco Média

Les Knicks de New York ont signé le plus grand retour de l'histoire de la ligue en comblant un déficit de 29 points pour l'emporter 107-106 contre les Spurs de San Antonio mercredi soir lors du quatrième match de la finale de la NBA. 

La formation new-yorkaise a complètement renversé la vapeur en deuxième portion de match, notamment grâce à une poussée de 32 points contre 16 au dernier quart. Menés par Jaylen Brunson et un panier décisif d'OG Anunoby à 1,4 seconde de la fin, les Knicks prennent ainsi les devants 3-1 dans la série.

Écoutez le chroniqueur basketball Maxime Paquet faire le point, mercredi, à Bonsoir les sportifs.

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