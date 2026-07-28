L'actuelle édition des Canadiens de Montréal

Jacques Lemaire a connu une très longue carrière dans le hockey professionnel: 12 saisons dans la LNH avec les Canadiens de Montréal et 8 coupes Stanley.
Et une autre, encore plus longue en qualité d'entraîneur, avec les Canadiens, les Devils du New Jersey et le Wild du Minnesota.
Écoutez Jacques Lemaire, âgé de 80 ans, en compagnie de l'animateur Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Jacques Lemaire nous parle de son enfance à Lac-Labelle.
- Lemaire et Éric Hoziel ont quelque chose en commun;
- Les championnats de la coupe Stanley et le groupe de joueurs pas ordinaires des Canadiens;
- Le Big 3 (Serge Savard, Larry Robinson, Guy Lapointe) n'a pas eu d'égal, selon lui;
- En 1972-1973, Jacques Lemaire a inscrit 44 buts et 51 mentions d'aide pour 95 points en 77 matchs. Était-il le Patrice Bergeron ou le Nick Suzuki de son époque?
- Le meilleur trio de son époque avec Guy Lafleur et Steve Shutt;
- Il n'a jamais regretté d'avoir pris sa retraite en 1979 afin d'être entraîneur en Europe;
- Est-ce un défi d'être entraîneur avec des joueurs qui ont été des coéquipiers? «Un défi? Mets-en!»
- Lemaire n'a jamais été impliqué dans les discussions entourant la retraite de Guy Lafleur en 1984;
- Jacques Lemaire pourrait-il être entraîneur aujourd'hui?
- Lemaire pensait que les Canadiens allaient gagner la coupe Stanley au printemps dernier;
- Que manque-t-il aux Canadiens pour remporter les grands honneurs?