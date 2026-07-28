L'actuelle édition des Canadiens de Montréal

Jacques Lemaire a connu une très longue carrière dans le hockey professionnel: 12 saisons dans la LNH avec les Canadiens de Montréal et 8 coupes Stanley.

Et une autre, encore plus longue en qualité d'entraîneur, avec les Canadiens, les Devils du New Jersey et le Wild du Minnesota.

Écoutez Jacques Lemaire, âgé de 80 ans, en compagnie de l'animateur Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

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