Une récolte de six médailles, dont quatre d'or

Quatre médailles d'or, une d'argent et une de bronze: Félix Dolci a été dominant lors des compétitions de gymnastique des Jeux du Commonwealth, présentés à Glasgow, en Écosse.

Écoutez Félix Dolci, depuis Glasgow, en Écosse, commenter sa formidable récolte de médailles aux Jeux du Commonwealth, avec Éric Hoziel.

Félix Dolci a remporté des médailles d'or aux anneaux, à la table de saut, à la barre fixe et au concours par équipes avec ses coéquipiers (René Cournoyer, William Émard, Jordan Carroll), une d'argent au concours complet et une de bronze aux barres parallèles.

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