Une récolte de six médailles, dont quatre d'or

Quatre médailles d'or, une d'argent et une de bronze: Félix Dolci a été dominant lors des compétitions de gymnastique des Jeux du Commonwealth, présentés à Glasgow, en Écosse.
Écoutez Félix Dolci, depuis Glasgow, en Écosse, commenter sa formidable récolte de médailles aux Jeux du Commonwealth, avec Éric Hoziel.
Félix Dolci a remporté des médailles d'or aux anneaux, à la table de saut, à la barre fixe et au concours par équipes avec ses coéquipiers (René Cournoyer, William Émard, Jordan Carroll), une d'argent au concours complet et une de bronze aux barres parallèles.
Les sujets discutés
- Dolci souligne l’importance du travail d’équipe et la réussite de Gymnastique Canada, avec 16 médailles au total, hommes et femmes.
- Ce dernier prépare les championnats du monde aux Pays-Bas en octobre et le début des qualifications olympiques pour Los Angeles 2028.
- Dolci souhaite encourager le développement des infrastructures sportives au Québec pour la gymnastique.