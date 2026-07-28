Le Québec a-t-il fait fausse route?

Au cours de la dernière année, plus de 15 000 jeunes se sont vus refuser l'accès à la SQDC parce qu'ils n'avaient pas 21 ans.

Jean-Sébastien Fallu, professeur titulaire à l'Université de Montréal et spécialiste des dépendances, estime que fixer l'âge légal à 21 ans plutôt qu'à 18 ans est une grave erreur.

Selon lui, cette interdiction n'empêche pas les jeunes de consommer, mais les pousse plutôt vers le marché noir, où ils s'exposent à des produits non contrôlés et toxiques, tout en alimentant un tabou néfaste autour de la consommation.

Écoutez Jean-Sébastien Fallu, spécialiste en dépendance, professeur agrégé à l’École de psychoéducation de l’Université de Montréal, mardi à Cantin le matin.