Jean-Simon Desgagnés, 5e au 3000m steeple-chase

C'était le début des compétitions d'athlétisme, lundi, aux Jeux du Commonwealth.
Écoutez Félix-Antoine Lapointe, entraîneur-chef d’athlétisme Québec, au micro d'Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Jean-Simon Desgagnés prend le cinquième rang au 3000 mètres steeple-chase et et Florence Caron prend le 13e rang au 10 000;
- Le Canadien Ethan Katzenberg remporte l'or au lancer du marteau;
- L'équipe nationale est partagée entre vétérans des grandes compétitions et athlètes qui en sont à leur premiers jeux;
- Neuf Québécois(e)s sont au Jeux du Commonwealth;
- Audrey Leduc est engagée sur 100m, 200m et relais 4x100m, et elle est à surveiller;
- Lapointe souligne l’importance des infrastructures sportives, le soutien financier gouvernemental, et la nécessité d’éviter la spécialisation hâtive chez les jeunes pour favoriser leur développement athlétique.