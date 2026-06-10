Au sein de la meilleure association

Le Québécois Deiten Lachance va participer à la Série mondiale du baseball universitaire américain avec l'université d'Oklahoma.
Écoutez Deiten Lachance parler de sa saison et de l'événement à venir avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Lachance, 21 ans, originaire de Sherbrooke, évolue comme receveur ou comme joueur de premier but;
- Il va participer à la Série mondiale du baseball universitaire américain à Omaha, en Nebraska, du 12 au 21 juin;
- Oklahoma est une équipe surprise parmi les huit finalistes;
- Lachance, premier cogneur de son équipe et de sa conférence, vise le repêchage du Baseball majeur cette année après avoir obtenu un diplôme universitaire.