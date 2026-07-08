Non sélectionné au Match des étoiles

Zack Weeler des Phillies de Philadelphie, a une fiche de 9-1. Une moyenne de points mérités de 2,28. Et il a retiré 14 frappeurs au bâton, mardi, contre les Reds de Cincinnati. Pourtant, il n'a pas été invité au Match des étoiles.
Écoutez à ce sujet Alex Agostino, dépisteur des Phillies de Philadelphie, avec l'animateur Éric Hoziel.
Les sujets discutés
- Zack Weeler boudé en vue du Match des étoiles;
- Justin Verlander, 43 ans et 21 saisons, sera honoré au Match des étoiles
- Ryan O'Hearn, des Pirates de Pittsburgh, a établi un record de franchise avec trois circuits et dix points produits, un exploit inédit depuis... 1882.
- Les Phillies, Marlins et Braves sont en pleine lutte pour les séries.