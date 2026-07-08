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Non sélectionné au Match des étoiles

Zack Wheeler n'est pas content

par 98.5 Sports

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13:22

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 8 juillet 2026 19:39

Avec

Éric Hoziel
Éric Hoziel
Alex Agostino
Alex Agostino
Zack Wheeler n'est pas content
Zack Weeler. / AP/Carolyn Kaster

Zack Weeler des Phillies de Philadelphie, a une fiche de 9-1. Une moyenne de points mérités de 2,28. Et il a retiré 14 frappeurs au bâton, mardi, contre les Reds de Cincinnati. Pourtant, il n'a pas été invité au Match des étoiles.

Écoutez à ce sujet Alex Agostino, dépisteur des Phillies de Philadelphie, avec l'animateur Éric Hoziel.

Les sujets discutés

  • Zack Weeler boudé en vue du Match des étoiles;
  • Justin Verlander, 43 ans et 21 saisons, sera honoré au Match des étoiles
  • Ryan O'Hearn, des Pirates de Pittsburgh, a établi un record de franchise avec trois circuits et dix points produits, un exploit inédit depuis... 1882.
  • Les Phillies, Marlins et Braves sont en pleine lutte pour les séries.

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