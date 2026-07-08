Non sélectionné au Match des étoiles

Zack Weeler des Phillies de Philadelphie, a une fiche de 9-1. Une moyenne de points mérités de 2,28. Et il a retiré 14 frappeurs au bâton, mardi, contre les Reds de Cincinnati. Pourtant, il n'a pas été invité au Match des étoiles.

Écoutez à ce sujet Alex Agostino, dépisteur des Phillies de Philadelphie, avec l'animateur Éric Hoziel.

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