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Sinner et Djokovic absent à Montréal

Tennis:«La gestion du calendrier devient de plus en plus un enjeu»

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 24 juillet 2026 18:50

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Tennis:«La gestion du calendrier devient de plus en plus un enjeu»
Le numéro un mondial chez les hommes évoque le repos pour justifier son absence. / CP - Kin Cheung

L'Omnium Banque Nationale de Montréal subit un virage inattendu avec les retraits successifs de Jannik Sinner, Novak Djokovic et Carlos Alcaraz.

Alors que Djokovic choisit de préserver ses forces en vue du US Open dans l'espoir de décrocher un 25ᵉ titre du Grand Chelem, la première raquette mondiale, Jannik Sinner, évoque quant à lui la gestion de la fatigue et des blessures. 

Privé de trois des dix meilleurs raquetteurs du monde, le tournoi montréalais devra miser sur de jeunes talents pour exciter les amateurs de tennis. Ces désistements de taille laissent toutefois le champ libre à la relève canadienne et aux jeunes talents, comme Félix Auger-Aliassime, Gabriel Diallo ou encore Alexis Galarneau.

Cette situation ravive également le débat entourant le projet de modernisation du stade.

Écoutez le spécialiste de tennis et de marketing sportif Hugues Léger en discuter, vendredi, au micro de Jean-François Baril.

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