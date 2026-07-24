Sinner et Djokovic absent à Montréal

L'Omnium Banque Nationale de Montréal subit un virage inattendu avec les retraits successifs de Jannik Sinner, Novak Djokovic et Carlos Alcaraz.

Alors que Djokovic choisit de préserver ses forces en vue du US Open dans l'espoir de décrocher un 25ᵉ titre du Grand Chelem, la première raquette mondiale, Jannik Sinner, évoque quant à lui la gestion de la fatigue et des blessures.

Privé de trois des dix meilleurs raquetteurs du monde, le tournoi montréalais devra miser sur de jeunes talents pour exciter les amateurs de tennis. Ces désistements de taille laissent toutefois le champ libre à la relève canadienne et aux jeunes talents, comme Félix Auger-Aliassime, Gabriel Diallo ou encore Alexis Galarneau.

Cette situation ravive également le débat entourant le projet de modernisation du stade.

Écoutez le spécialiste de tennis et de marketing sportif Hugues Léger en discuter, vendredi, au micro de Jean-François Baril.