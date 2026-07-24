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Baisse majeure

Subventions sportives: une refonte budgétaire qui fait mal au volleyball

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 24 juillet 2026 20:23

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Subventions sportives: une refonte budgétaire qui fait mal au volleyball
Jean-François Baril / Cogeco Média

La récente refonte du programme de subventions du ministère du Sport, du Loisir et de l'Activité physique force plusieurs organismes à se serrer la ceinture.

En réduisant l'enveloppe budgétaire alors que le nombre de fédérations sportives est en forte croissance à travers la province, le gouvernement revoit à la baisse le soutien accordé à de grandes structures établies depuis longtemps.

C'est le cas de Volleyball Québec, qui accuse une perte nette de 75 000 $ pour le programme Équipe Québec. 

Si la situation est préoccupante pour le volleyball, elle l'est tout autant pour plusieurs autres sports: près de la moitié des grandes fédérations sportives du Québec ont vu leur financement diminuer.

À l'inverse, les petits organismes qui représentent des sports plus émergents ou marginaux ont vu leur enveloppe augmenter.

Écoutez Guillaume Proulx-Goulet, directeur général de Volleyball Québec, aborder le sujet, vendredi, au micro de Jean-François Baril.

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