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Rumeur

Arber Xhekaj quittera-t-il le CH? Des équipes seraient intéressées

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Les amateurs de sports

le 24 juillet 2026 20:58

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Arber Xhekaj quittera-t-il le CH? Des équipes seraient intéressées
Les Canadiens peuvent-ils se permettre d'échanger leur dur à cuir? / CP - Jeffrey T. Barnes

Le dur à cuir des Canadiens de Montréal, Arber Xhekaj, suscite l'intérêt de plusieurs formations de la LNH, notamment les Flames de Calgary et les Flyers de Philadelphie.

Son profil rare et recherché dans le hockey d'aujourd'hui lui donne une valeur sur un marché des échanges qui ne déborde pas de joueurs de la sorte.

Avec le bassin de défenseur bien garni que le Tricolore possède, Xhekaj continue de voir son rôle être limité au sein de l'équipe.

Écoutez Jean-François Chaumont, de LNH.com, commenter la saison morte des Canadiens avec Jean-François Baril, aux Amateurs de sports.

«Oui, il a encore des lacunes. Mais qu'est ce que tu vas obtenir pour Xhekaj? Est-ce que tu vas obtenir ton deuxième centre que tu recherches? Non. Est-ce que tu vas obtenir un ailier top six? Non. J'obtiendrais probablement un choix au repêchage ou un espoir. Ça, tu en as à la tonne.»

Jean-François Chaumont

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