Le dur à cuir des Canadiens de Montréal, Arber Xhekaj, suscite l'intérêt de plusieurs formations de la LNH, notamment les Flames de Calgary et les Flyers de Philadelphie.

Son profil rare et recherché dans le hockey d'aujourd'hui lui donne une valeur sur un marché des échanges qui ne déborde pas de joueurs de la sorte.

Avec le bassin de défenseur bien garni que le Tricolore possède, Xhekaj continue de voir son rôle être limité au sein de l'équipe.

Écoutez Jean-François Chaumont, de LNH.com, commenter la saison morte des Canadiens avec Jean-François Baril, aux Amateurs de sports.