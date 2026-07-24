Le Montréalais Gabriel Diallo se prépare avec fébrilité pour l’Omnium Banque Nationale qui débutera le 1er août et ne cache pas son enthousiasme à l’idée d'évoluer devant les siens, dans une ville où il a grandi.

Classé au 92ᵉ rang mondial de l’ATP, il est actuellement en tournoi préparatoire au Mexique. Ce dernier revient de loin cette saison après une blessure subie au tournoi de Miami et une reprise progressive sur le gazon.

Avec les absences confirmées des vedettes Jannik Sinner, Novak Djokovic et Carlos Alcaraz, Gabriel Diallo y voit une occasion de tirer son épingle du jeu en imposant son jeu physique.

Son scénario de rêve? Croiser le fer avec son compatriote Félix Auger-Aliassime, lors de la grande finale au Stade IGA.

Écoutez Gabriel Diallo discuter de ses attentes à quelques jours du tournoi, vendredi, au micro de Jean-François Baril.