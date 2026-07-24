Excellent début de saison des Alouettes

À l'approche d'un duel contre leurs rivaux de toujours, les Tiger-Cats de Hamilton, le joueur défensif des Alouettes de Montréal, Geoffrey Cantin-Arku aborde le début de saison de l'équipe, qui présente une fiche de 5-1 jusqu'à présent.

Ce dernier souligne le travail exceptionnel du quart-arrière Davis Alexander, qu'il entrevoit comme un potentiel candidat au titre de joueur le plus utile de la ligue.

Cantin-Arku réitère l'objectif ultime de la formation montréalaise pour cette année: soulever à nouveau la coupe Grey, trois ans après leur triomphe de 2023.

Écoutez le secondeur québécois Geoffrey Cantin Arku en discuter, vendredi, au micro de Jean-François Baril.