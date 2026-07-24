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Saison de F1

Aston Martin:«Ils ont une voiture avec beaucoup de carences»

par 98.5

0:00
13:41

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 24 juillet 2026 20:00

Avec

Alex Tagliani
Alex Tagliani
Jean-François Baril
Jean-François Baril
Aston Martin:«Ils ont une voiture avec beaucoup de carences»
Aston Martin pourra-t-il rebondir la saison prochaine? / CP - Darko Vojinovic

L'écurie Aston Martin connait une saison à oublier en Formule 1 et tente tant bien que mal d'apporter des changements à leur machine, sans grand succès.

Alexandre Tagliani souligne les problèmes de moteur auxquels fait face l'équipe d'ingénieurs. Le moteur Honda sous-performe comparé au reste de la grille et cela se transpose dans les résultats: Lance Stroll et Fernando Alonso n'ont récolté qu'un seul point depuis le début du calendrier.

Écoutez le pilote Alexandre Tagliani commenter la saison de F1 avec Jean-François Baril, aux Amateurs de sports.

Autres sujets abordés:

  • La saison de course d'Alex qui compétionne en formule Nascar et Radical;
  • Le sommet du classement F1 chaudement disputé entre Antonelli et Hamilton.

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