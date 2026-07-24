L'écurie Aston Martin connait une saison à oublier en Formule 1 et tente tant bien que mal d'apporter des changements à leur machine, sans grand succès.

Alexandre Tagliani souligne les problèmes de moteur auxquels fait face l'équipe d'ingénieurs. Le moteur Honda sous-performe comparé au reste de la grille et cela se transpose dans les résultats: Lance Stroll et Fernando Alonso n'ont récolté qu'un seul point depuis le début du calendrier.

Écoutez le pilote Alexandre Tagliani commenter la saison de F1 avec Jean-François Baril, aux Amateurs de sports.