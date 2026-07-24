Une saison décevante pour Toronto

Les Blue Jays de Toronto ont enfin renoué avec la victoire en l'emportant 3 à 1 contre les Rays de Tampa Bay au Rogers Centre, évitant ainsi le balayage.

Le lanceur partant Shane Bieber a accordé seulement trois coups sûrs en sept manches, tandis que le releveur Louis Varland a fermé la porte de brillante façon.

Par ailleurs, à quelques jours de la date limite des échanges dans la MLB, les Blue Jays seront-ils vendeurs ou acheteurs?

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque faire le point, vendredi, à Cantin le matin.

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