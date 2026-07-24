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Une saison décevante pour Toronto

«Louis Varland, l'un des rares points positifs chez les Blue Jays cette saison»

par 98.5

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Entendu dans

Cantin le matin

le 24 juillet 2026 05:54

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
«Louis Varland, l'un des rares points positifs chez les Blue Jays cette saison»
Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Les Blue Jays de Toronto ont enfin renoué avec la victoire en l'emportant 3 à 1 contre les Rays de Tampa Bay au Rogers Centre, évitant ainsi le balayage.

Le lanceur partant Shane Bieber a accordé seulement trois coups sûrs en sept manches, tandis que le releveur Louis Varland a fermé la porte de brillante façon.

Par ailleurs, à quelques jours de la date limite des échanges dans la MLB, les Blue Jays seront-ils vendeurs ou acheteurs?

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque faire le point, vendredi, à Cantin le matin.

Autres sujets abordés

  • Tour de France: Tadej Pogačar inquiète;
  • Défaite des Roses au soccer féminin;
  • Victoire des Elks d'Edmonton dans la LCF;
  • Équipe canadienne de flag-football en vue du Championnat du monde en Allemagne.

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