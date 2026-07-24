Une saison décevante pour Toronto

Les Blue Jays de Toronto ont enfin renoué avec la victoire en l'emportant 3 à 1 contre les Rays de Tampa Bay au Rogers Centre, évitant ainsi le balayage.
Le lanceur partant Shane Bieber a accordé seulement trois coups sûrs en sept manches, tandis que le releveur Louis Varland a fermé la porte de brillante façon.
Par ailleurs, à quelques jours de la date limite des échanges dans la MLB, les Blue Jays seront-ils vendeurs ou acheteurs?
Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque faire le point, vendredi, à Cantin le matin.
Autres sujets abordés
- Tour de France: Tadej Pogačar inquiète;
- Défaite des Roses au soccer féminin;
- Victoire des Elks d'Edmonton dans la LCF;
- Équipe canadienne de flag-football en vue du Championnat du monde en Allemagne.