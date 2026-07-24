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1-0 face à Nashville

Défaite du CF Montréal: «Ce n'était pas un penalty. Ça devrait être un scandale»

par 98.5

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 24 juillet 2026 20:24

Avec

Vincent Destouches
Vincent Destouches
Jean-François Baril
Jean-François Baril
Défaite du CF Montréal: «Ce n'était pas un penalty. Ça devrait être un scandale»
Vincent Destouches critique cette décision qui a coûté la victoire au CF Montréal. / CP - George Walker

Malgré avoir offert une belle résistance face à Nashville, le CF Montréal s'est incliné 1-0 face à la meilleure équipe de la MLS.

Le match a glissé entre les doigts des hommes de Philippe Eullaffroy à la 68ème minute lorsque Sam Surridge a marqué sur un penalty controversé.

L'analyste Vincent Destouches revient sur cette décision et critique vivement l'arbitrage de cette rencontre.

Écoutez Vincent Destouches, expert soccer au Réseau Cogeco, revenir sur cette défaite du CF Montréal et analyser la prochaine rencontre, vendredi, aux Amateurs de sports.

Autres sujets abordés:

  • Match Supra-Halifax: Triplé de Loïc Kwemi dans la victoire;
  • Le CF Montreal peut rebondir face à l'Inter Miami privé de Messi.

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