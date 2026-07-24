1-0 face à Nashville

Malgré avoir offert une belle résistance face à Nashville, le CF Montréal s'est incliné 1-0 face à la meilleure équipe de la MLS.

Le match a glissé entre les doigts des hommes de Philippe Eullaffroy à la 68ème minute lorsque Sam Surridge a marqué sur un penalty controversé.

L'analyste Vincent Destouches revient sur cette décision et critique vivement l'arbitrage de cette rencontre.

Écoutez Vincent Destouches, expert soccer au Réseau Cogeco, revenir sur cette défaite du CF Montréal et analyser la prochaine rencontre, vendredi, aux Amateurs de sports.