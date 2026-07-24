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Lebron James s'en va à Philadelphie

«Il aimerait vraiment aller chercher un 5e championnat»

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 24 juillet 2026 19:21

Avec

Maxim P. Paquet
Maxim P. Paquet
Jean-François Baril
Jean-François Baril
«Il aimerait vraiment aller chercher un 5e championnat»
Lebron James enfilera un quatrième maillot dans sa carrière. / CP - Mark J. Terrill

La retraite attendra pour le Lebron James. Celui qui est considéré par plusieurs comme le plus grand joueur de l'histoire de la NBA est revenu sur sa décision et a signé un pacte de deux ans avec les 76ers de Philadelphie, espérant ainsi ajouter un dernier championnat à son palmarès.

S'il y parvient, il deviendrait le premier joueur dans l'histoire du basket-ball à remporter quatre championnats dans quatre équipes différentes.

Écoutez le spécialiste de basket-ball Maxim P. Paquet commenter cette signature, vendredi, au micro de Jean-François Baril.

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