Lebron James s'en va à Philadelphie

La retraite attendra pour le Lebron James. Celui qui est considéré par plusieurs comme le plus grand joueur de l'histoire de la NBA est revenu sur sa décision et a signé un pacte de deux ans avec les 76ers de Philadelphie, espérant ainsi ajouter un dernier championnat à son palmarès.

S'il y parvient, il deviendrait le premier joueur dans l'histoire du basket-ball à remporter quatre championnats dans quatre équipes différentes.

Écoutez le spécialiste de basket-ball Maxim P. Paquet commenter cette signature, vendredi, au micro de Jean-François Baril.