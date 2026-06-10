Omnium canadien RBC

Le professionnel de golf du Club de golf Le Mirage et analyste au Réseau des sports, Yohann Benson, prendra part à l’Omnium canadien RDC, dès jeudi.

Et il sera au micro de RDS en fin d'après-midi, après sa ronde matinale...

Écoutez Yohann Benson parler de cette situation particulière avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

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