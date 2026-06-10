Omnium canadien RBC

Le professionnel de golf du Club de golf Le Mirage et analyste au Réseau des sports, Yohann Benson, prendra part à l’Omnium canadien RDC, dès jeudi.
Et il sera au micro de RDS en fin d'après-midi, après sa ronde matinale...
Écoutez Yohann Benson parler de cette situation particulière avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Benson a frappé des balles aux côtés de Brooks Koepka... qui les envoyait 50 verges plus loin;
- Être golfeur et analyste le même week-end;
- Son objectif: participer aux rondes de la fin de semaine;
- Benson devra être précis afin d'éviter l'herbe longue;
- Yohann Benson aura toute sa famille près de lui lors du tournoi.