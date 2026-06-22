Omnium des États-Unis

Wyndham Clark a remporté l'Omnium de golf des États-Unis en fin de semaine, week-end durant lequel il a aussi été pris à partie par certains spectateurs
Écoutez le professionnel de golf et analyste au Réseau des sports, Yohann Benson, avec Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Les spectateurs ont pris Wyndham à partie en raison de ses écarts de conduite du passé;
- Sam Burns est passé à un cheveu de forcer une prolongation;
- Scottie Scheffler a fini parmi les cinq premiers, mais il n'a pas excellé sur les verts;
- La difficulté des terrains et à la rapidité des verts ont mené à des parcours d'une durée plus longue que la normale..