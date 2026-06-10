 Aller au contenu
Carter Hart en désavantage numérique

«Si ça ne change pas, les Golden Knights ne gagneront pas cette série» -Dubé

par 98.5 Sports

0:00
20:42

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 10 juin 2026 19:15

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Dany Dubé
Dany Dubé
«Si ça ne change pas, les Golden Knights ne gagneront pas cette série» -Dubé
Carter Hart accorde un but en avantage numérique aux Hurricanes. / AP/John Locher

La finale de la coupe Stanley entre les Golden Knights de Las Vegas et les Hurricanes de la Caroline est désormais à égalité deux victoires de chaque côté.

Écoutez l'analyste Dany Dubé se pencher sur la finale avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Les philosophies contrastées des Hurricanes (dynamisme) et des Golden Knights (engagement physique);
  • L'importance des gardiens pour les deux équipes, notamment Carter Hart.
  • Selon Dany Dubé, les Golden Knights ne vont pas gagner la coupe si Hart ne se replace pas en désavantage numérique: moyenne atroce de .692, soit 4 buts alloués sur 13 tirs;
  • Le rôle-clé de joueurs expérimentés comme Mark Stone et Jordan Staal;
  • Les entraîneurs âgés de 60 ans et plus ne gagnent plus la coupe Stanley;
  • Il y a définitivement un entraîneur qui connaît plus son équipe que l’autre;
  • Mike Babcock à Edmonton? «La seule chose qu’on veut, c’est nourrir l’espoir et d’engager quelqu’un qui a déjà gagné la coupe Stanley».

Vous aimerez aussi

«Voir 33 buts en quatre matchs, personne ne s'attendait à ça» -Felix Séguin
Les amateurs de sports
«Voir 33 buts en quatre matchs, personne ne s'attendait à ça» -Felix Séguin
0:00
14:39
«On est rendu à l'étape où il faut se servir des choix pour s'améliorer»
Les amateurs de sports
«On est rendu à l'étape où il faut se servir des choix pour s'améliorer»
0:00
11:51
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
«Voir 33 buts en quatre matchs, personne ne s'attendait à ça» -Felix Séguin
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Finale offensive
«Voir 33 buts en quatre matchs, personne ne s'attendait à ça» -Felix Séguin
Daniel Langevin aime les chances de Desmarchais et Savoie
Rattrapage
Omnium canadien RBC
Daniel Langevin aime les chances de Desmarchais et Savoie
«Jouer le week-end, ça serait une belle histoire» -Yohann Benson
Rattrapage
Omnium Canadien RBC
«Jouer le week-end, ça serait une belle histoire» -Yohann Benson
«Il n'est pas techniquement parfait, mais c'est un bagarreur» -José Théodore
Rattrapage
Brandon Bussi relance les Hurricanes
«Il n'est pas techniquement parfait, mais c'est un bagarreur» -José Théodore
Mondial de soccer: Meeker Guerrier et Arcadio Marcuzzi présentent «Route 2026»
Rattrapage
Mondial 2026
Un road trip de 20 000 km pour couvrir l'événement
Mondial de soccer: Meeker Guerrier et Arcadio Marcuzzi présentent «Route 2026»
«Alléluia, on a une série !»: les Spurs freinent les Knicks
Rattrapage
Finale de la NBA
«Alléluia, on a une série !»: les Spurs freinent les Knicks
«On ne coache plus avec un marteau !», Antoine Roussel pourfend Mike Babcock
Rattrapage
Un retour dans la LNH pour l'entraîneur?
«On ne coache plus avec un marteau !», Antoine Roussel pourfend Mike Babcock
«C’est un petit peu irréel»: Laurent Desmarchais fera ses débuts en PGA
Rattrapage
Omnium canadien
«C’est un petit peu irréel»: Laurent Desmarchais fera ses débuts en PGA
Joey Savoie à l'Omnium canadien: «Faut que tu te pinces un peu»
Rattrapage
Un troisième tournoi de la PGA pour le Québécois
Joey Savoie à l'Omnium canadien: «Faut que tu te pinces un peu»
Serena Williams réussit son retour en double aux côtés de Victoria Mboko
Rattrapage
Tournoi du Queen's
Serena Williams réussit son retour en double aux côtés de Victoria Mboko
Hilary Knight forcée de jouer à Vegas? Un «joker» sème la pagaille dans la LPHF
Rattrapage
Repêchage d'expansion
Hilary Knight forcée de jouer à Vegas? Un «joker» sème la pagaille dans la LPHF
«C’est plus facile de voir un avenir pour Newhook que pour Dach» -Arpon Basu
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Dach devient joueur autonome avec restriction
«C’est plus facile de voir un avenir pour Newhook que pour Dach» -Arpon Basu
«On est rendu à l'étape où il faut se servir des choix pour s'améliorer»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Reconstruction des Canadiens
«On est rendu à l'étape où il faut se servir des choix pour s'améliorer»
«Le parcours un peu parfait des Hurricanes commence-t-il à les hanter ?»
Rattrapage
Finale de la coupe Stanley
«Le parcours un peu parfait des Hurricanes commence-t-il à les hanter ?»