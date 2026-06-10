Carter Hart en désavantage numérique

La finale de la coupe Stanley entre les Golden Knights de Las Vegas et les Hurricanes de la Caroline est désormais à égalité deux victoires de chaque côté.
Écoutez l'analyste Dany Dubé se pencher sur la finale avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Les philosophies contrastées des Hurricanes (dynamisme) et des Golden Knights (engagement physique);
- L'importance des gardiens pour les deux équipes, notamment Carter Hart.
- Selon Dany Dubé, les Golden Knights ne vont pas gagner la coupe si Hart ne se replace pas en désavantage numérique: moyenne atroce de .692, soit 4 buts alloués sur 13 tirs;
- Le rôle-clé de joueurs expérimentés comme Mark Stone et Jordan Staal;
- Les entraîneurs âgés de 60 ans et plus ne gagnent plus la coupe Stanley;
- Il y a définitivement un entraîneur qui connaît plus son équipe que l’autre;
- Mike Babcock à Edmonton? «La seule chose qu’on veut, c’est nourrir l’espoir et d’engager quelqu’un qui a déjà gagné la coupe Stanley».